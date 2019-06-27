Skoda на базе своего кроссовера Kodiaq RS разработала полицейский автомобиль.
Skoda на базе Kodiaq RS выпустила машину для полиции
Машину для полиции показали в Великобритании, и как заявляет автопроизводитель, они сделали «идеальный патрульный автомобиль».
В самом быстром Kodiaq для полиции на крыше разместили проблесковые маячки, сирену на 100 ампер, а на кузов нанесли полицейскую ливрею.
Управление сигналами осуществляется через штатную мультимедийную систему. Под капотом заряженного Kodiaq RS установлен турбированный дизельный мотор с 240-сильной отдачей, а это самый мощный дизельный агрегат, который когда либо устанавливался на серийные машины марки Skoda.
Этот ДВС обеспечивает Skoda Kodiaq RS разгон от 0 до 100 км/ч всего за 7 сек, максимальная скорость автомобиля составляет 219 км/ч.
В салоне полицейского кроссовера установлены спортивные кресла обшитые алькантарой, мультимедийная система и цифровая панель приборов Virtual Cockpit с 10-дюймовым экраном.
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