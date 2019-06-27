McLaren представил детскую копию суперкара McLaren 720S

Модель получила приставку к названию Ride-On и предназначена для детей. В машине имеется аудиосистема, а также предлагается функция дистанционного управления.

Копию автомобиля оценили в 315 000 фунтов или около 25 000 рублей. В памяти аудиосистемы детской машинки загружены детские песни, но пополнить ее можно собственной музыкой с помощью USB и SD-карты.

Детский McLaren 720S предназначен для малышей возрастом от двух до шести лет. В движение он приводится электродвигателем.