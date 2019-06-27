На «АвтоВАЗе» честно рассказали о качестве экспортных Lada

На ВАЗ ТВ в выпуске программы «В самом деле» была затронута тема экспортных машин Lada. Речь идет об автомобилях, которые выпускались в советское время, и как оказалось 50% автомобилей производимых на предприятии «АВТОВАЗа» отправлялись на экспорт.

Как сообщил ведущий программы Стас Березий, тогда так делали, потому что стране нужна была валюта и имидж, а экспорт машин как раз давал эти составляющие.

Что касается качества, то с завода экспортные авто ничем не отличались от тех, что продавались внутри страны, а если и были отличия, то они были минимальными. Различные обвесы и дополнительные опции уже устанавливались непосредственно в порту.

Также некоторые доработки машин европейский дилер делал сам. К примеру установка легкосплавных дисков, установка люка в крыше, часов и трехспицевого рулевого колеса.

Все это было необходимо, чтобы угодить европейскому покупателю. После обратного экспорта таких машин жители союзных стран очень удивлялись такому исполнению автомобилей Lada, поэтому и появилась легенда о том, что машины, отправляемые за рубеж, качественнее чем те, которые продавались у нас.