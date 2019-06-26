Как работают аварийные комиссары в Украине

Аварийный комиссар – страховой посредник, устанавливающий причины ДТП и размер понесенных убытков. При аварии своевременно вызванный комиссар исполняет роль посредника между автомобилистом и ГАИ.

Чем занимается аварийный комиссар

Аварийный комиссар делает следующее:

профессионально оценивает ситуацию на дороге на момент ДТП;

устанавливает виновника;

фотографирует и снимает на видео место аварии;

участвует в оформлении схемы ДТП, протокола;

предварительно оценивает имеющийся ущерб;

беседует с сотрудниками ГАИ, выясняет, по каким причинам автомобилист признается виновным в дорожно-транспортном происшествии.

Даже если сотрудники ГАИ считают, что автомобилист виновен в ДТП, комиссар может найти смягчающие вину застрахованного лица обстоятельства или вовсе опровергнуть мнение о том, что клиент виноват.

Страховые компании сразу сообщают автомобилистам, по какому телефонному номеру нужно звонить при дорожно-транспортном происшествии для вызова комиссара. При этом звонок будет бесплатным. Обусловлено это тем, что за работу комиссаров платят фирмы-страховщики. Само собой, делают они это за деньги, которые клиент внес в качестве оплаты страхового тарифа. К одной из таких фирм относится компания Avarkom.

Кто может быть аварийным комиссаром в Украине

Аварийным комиссаром может быть как сотрудник специальной организации, так и частник, который лицензирован на занятие подобной деятельностью. Страховые компании выплачивают частникам по факту выезда на место аварии 150-250 гривен за раз. Сотрудник специализированной организации зарабатывает ежемесячно 3000-4000 гривен (в мегаполисе). Частник за месяц зарабатывает около 2500 гривен. Точная сумма зависит от количества выездов на места аварий. Так, 2500 гривен можно заработать примерно за 12 выездов на места ДТП.

Услуги аварийного комиссара позволяют владельцу автомобиля избежать серьезной ответственности за дорожно-транспортное происшествии, которое случилось по его вине. Разумеется, если в аварии пострадали люди, комиссар не сможет оказать серьезной помощи. Однако если повреждены только транспортные средства, водитель может быть уверен, что, даже если он виновен в ДТП, к нему применят более мягкие санкции, нежели при отсутствии страхования от подобных случаев. Если же автомобилист невиновен, комиссар сможет доказать это сотрудникам ГАИ.