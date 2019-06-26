Как проверить ПТС автомобиля

Паспорт транспортного средства является таким же важным документом, как тот, с помощью которого удостоверяют личность человека. Только для автомобиля в нем содержится описание технических характеристик, указываются данные о владельце машины. Выдача документа осуществляется заводом-изготовителем, а также организациями, имеющими на это полномочия, например, таможенной службой, если машина приобретена за рубежом, и ГИБДД. При приобретении автомобиля нужно обязательно проверить паспорт транспортного средства, чтобы избежать неприятностей. А их может быть немало: допустим, бывший владелец взял займ под птс у автоломбарда, но не выплатил долг, тогда финансовая нагрузка ляжет на плечи нового хозяина (Автоломбарды являются такими организациями, где без лишней волокиты владелец транспортного средства может быстро получить запрашиваемый размер денежных средств. Он добивается выгодных для себя процентных условий в том случае, если обладает высоким уровнем финансовой грамотности). Или, предположим, она числится в угоне либо попала в дорожно-транспортное происшествие, а затем продана после проведения небольшого косметического ремонта, или ее сняли с учета, чтобы утилизировать, следовательно, поставить на учет не получится. Итак, как видно, подводных камней немало.

Для проверки паспорта рекомендуется воспользоваться любыми способами. Самый распространенный – по базе в ГИБДД. Там предоставят детальную информацию о неоплаченных штрафах, если таковые были начислены, об угоне, расскажут иные сведения, имеющиеся в базе. При обращении необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность владельца автомобиля, и паспорт транспортного средства. При отсутствии времени можно воспользоваться сайтом ГИБДД: в разделе «Сервисы» ввести номер шасси, номер паспорта транспортного средства. Это достаточно удобно, хотя нужно учитывать, что обновление информации происходит не так оперативно, как того хотелось бы. Третий вариант проверки – через сторонние интернет-ресурсы; за предоставление дополнительных сведений об автомобилях на некоторых ресурсах взимается оплата. Четвертый вариант – можно было бы попробовать через портал государственных услуг. Но в настоящее время среди видов сервиса возможна только постановка машины на учет, а вот проверка паспорта транспортного средства пока не предусмотрена.