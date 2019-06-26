Запчасти для автобусов Higer

Автобусы от китайского бренда Хайгер пользуются заслуженным спросом среди компаний, которые специализируются на пассажирских перевозках. Эти автобусы надежны, комфортны и вместительны. Их доля на российском транспортном рынке стабильно растет год от года, в соответствии с общим трендом повышения спроса на китайский автопром. Соответственно, растет спрос и на запчасти Хайгер. И тут открывается проблема: в некоторых регионах тех автобусов, которым необходимы запчасти, в какой-то момент оказывается больше, чем доступных в продаже запчастей. Проще говоря, продавцы запчастей не успевают адаптировать свое предложение под спрос со стороны транспортных компаний. В таком случае, стоит заранее выбрать надежного поставщика, у которого в наличии всегда имеется большой запас деталей — а при необходимости он сможет заказать их у производителя в достаточном количестве. Если речь о плановом техобслуживании, перевозчик еще может подождать некоторое время — но что, если возникла поломка, и требуется срочная замена деталей у одного или нескольких автобусов компании?

Автобусы для пассажирских перевозок всегда должны иметь безупречный внешний вид. Владелец легкового автомобиля после несложной аварии может отложить замену бампера либо выправление вмятины на кузове до того дня, когда ему позволят финансы. Компании-перевозчики же такой привилегией не обладают: неидеальный внешний вид транспортного средства чреват недовольством пассажиров, негативными отзывами клиентов, срывом контрактов и финансовыми потерями. Именно поэтому потребность в запчастях Хайгер обычно срочная и неотложная. Наиболее востребованы ремонтные работы с бамперами, фонарями, фарами, багажными люками, обшивками. Замены требуют компоненты ходовой части, стекол, кузова, трансмиссии, двигателя.

При приобретении запчастей Хайгер необходимо удостовериться, что это оригинальная продукция от производителя. Предложение подделок от недобросовестных компаний, увы, растет — это следствие все того же роста популярности бренда Хайгер. Особенность линейки автобусов бренда такова, что не все детали являются взаимозаменяемыми. Некоторые модели требуют строго “родных” запчастей — иначе поломка не будет ликвидирована. Даже если поломки как таковой нет, транспорт регулярно нуждается в замене расходных материалов: накладок, колодок, ремней, топливных, масляных и воздушных фильтров. Использование дешевых запчастей низкого качества приведет к снижению сроку эксплуатации автобуса. Соответственно, потом придется платить дороже за то, чтобы его отремонтировать или купить новый. Запчасти от официального производителя наделены достаточным запасом прочности. Они снабжены гарантией и обладают безупречными техническими характеристиками. Использовав их во время ремонта, о проблемах с транспортным средством можно будет забыть на много месяцев вперед.