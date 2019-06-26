Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Теперь этот автомобиль будет доступен в версии Skoda Scala G-TEC, в которой установлен биотопливный двигатель.

Силовая установка модели будет работать на бензине и природном газе. Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.

В движение машина приводится литровым двигателем, который имеет мощность 90 лошадиных сил и крутящий момент 160 Нм.

В паре с мотором работает шестискоростная механическая КП. Три топливных бака расположили в днище задней части кузова авто.

Их емкость составляет 13,8 кг топлива, а запас хода будет 410 км. Компактный бензобак имеет объём девять литров и обеспечит еще 220 км пробега.