Чешская марка официально рассекретила новую модификацию своего хэтчбека Scala.
Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC
26.06.2019 22:50
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Теперь этот автомобиль будет доступен в версии Skoda Scala G-TEC, в которой установлен биотопливный двигатель.
Силовая установка модели будет работать на бензине и природном газе. Запас хода Skoda Scala G-TEC составит 630 километров.
В движение машина приводится литровым двигателем, который имеет мощность 90 лошадиных сил и крутящий момент 160 Нм.
В паре с мотором работает шестискоростная механическая КП. Три топливных бака расположили в днище задней части кузова авто.
Их емкость составляет 13,8 кг топлива, а запас хода будет 410 км. Компактный бензобак имеет объём девять литров и обеспечит еще 220 км пробега.
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