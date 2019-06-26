Еще весной этого года стало известно, что Ravon в России может начать сборку своих автомобилей.

Тогда сообщалось, что на конвейер станет хэтчбек Ravon R2, так как на него продлили ОТСС, но теперь есть подтверждения тому, что в нашей стране появится и седан Ravon R3.

Ravon сертифицировал в России седан Ravon R3. ОТТС на этот автомобиль действителен до июня 2022 года.

В документах указано, что автомобиль будет оснащен бензиновым 106-сильным двигателем с рабочим объёмом цилиндров 1,5 литра.

В качестве трансмиссий для него предусмотрена пятискоростная механика или шестискоростной автомат.