Volvo XC90 превратили в бронированный кроссовер

Компания Volvo представила бронированную версию флагманского внедорожника XC90. Модель называется Volvo XC90 Armoured и при ее разработке принимали участие специалисты компании Trasco.

Бронированная машина соответствует стандарту VR8, поэтому она способна выдержать обстрел из автоматического оружия калибра 7,62 и взрывы гранат.



После доработок вес внедорожника вырос до 4,5 тонны, поэтому шведской компании полностью пришлось переделывать подвеску, устанавливать мощные тормозные механизмы и изменять настройки ДВС.

В Volvo XC90 Armoured установили специальные стекла общей толщиной 50 мм и 10 мм стальную броню. Заявлено, что масса бронированного материала в XC90 составила 1400 кг.



Машину оснастили системой пожаротушения топливного отсека, самозатягивающимся топливным баком и потайным выходом через дверь багажного отсека.



В Великобритании Volvo XC90 Armoured можно заказать за 450 тыс. фунтов стерлингов, что в пересчёте составлять около 36 млн рублей. Первые машины начнут отправлять клиентам в конце года.