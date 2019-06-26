Российские аналитики из «Автостат» опубликовали данные по продажам легких коммерческих автомобилей на рынке подержанных авто за первые пять месяцев текущего года.
На вторичном авторынке России снизились продажи LCV
26.06.2019 22:16
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Как оказалось, на вторичном авторынке России снизились продажи LCV. Объёмы реализованных авто с пробегом составили 161,5 тыс. ед., что на 0,3% хуже.
Лидируют на рынке GAZ 3302 с пробегом, которых было продано 37,4 тыс. ед., что на 4,2% хуже. GAZ Gazelle Next стала второй с результатом 7,7 тыс. шт., что на 42,2% больше.
В тройке лидеров на рынке в целом и на первом месте среди иномарок оказался Ford Transit. Его продажи выросли на 8,1% до 7,5 тыс. ед.
В первой пятерке лидеров оказались следующие автомобили: GAZ 3221 (7,3 тыс. ед.; -3,3%), GAZ 2705 (6,8 тыс. ед.; -6,3%) и УАЗ 3909 (6,3 тыс. ед.; -10,4%).
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