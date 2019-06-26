Российские аналитики из «Автостат» опубликовали данные по продажам легких коммерческих автомобилей на рынке подержанных авто за первые пять месяцев текущего года.

Как оказалось, на вторичном авторынке России снизились продажи LCV. Объёмы реализованных авто с пробегом составили 161,5 тыс. ед., что на 0,3% хуже.

Лидируют на рынке GAZ 3302 с пробегом, которых было продано 37,4 тыс. ед., что на 4,2% хуже. GAZ Gazelle Next стала второй с результатом 7,7 тыс. шт., что на 42,2% больше.

В тройке лидеров на рынке в целом и на первом месте среди иномарок оказался Ford Transit. Его продажи выросли на 8,1% до 7,5 тыс. ед.

В первой пятерке лидеров оказались следующие автомобили: GAZ 3221 (7,3 тыс. ед.; -3,3%), GAZ 2705 (6,8 тыс. ед.; -6,3%) и УАЗ 3909 (6,3 тыс. ед.; -10,4%).