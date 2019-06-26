Kia представила новейший кроссовер Kia XCeed

Новинка получила название XCeed и в отличие от своего донора она получила другую внешность, увеличенный дорожный просвет и перенастроенную подвеску. Моторы в кроссовере будут устанавливать такие же, как и в Ceed.

Kia XCeed в модельном ряду марки займет место между Stonic и Sportage. Машина получила полностью другой «передок», оригинальную оптику, другие бампера и новую радиаторную решетку.

Кроссовер в отличие от хэтчбека Ceed вырос в размерах. Так, он на 85 мм длиннее, шире на 26 мм и выше на 43 мм, а дорожный просвет в XCeed составляет 184 мм.



Багажное отделение составляет 426л, а это на 31 л. больше, чем у Ceed. При сложенном втором ряде сидений объём багажного отделения составит 1378 литров.

Задний ряд складывается в пропорциях 40:20:40. Привод пятой двери в XCeed электрический, но его можно заказать только в топовых комплектациях кроссовера. Также в качестве опции можно заказать цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем.

В Европе XCeed будет предлагаться с литровым турбомотором мощностью 120 л.с., 1,4-литровым наддувным ДВС с отдачей 140 л.с. и 1,6-литровым силовым агрегатом, который устанавливается в Ceed GT и ProCeed GT.

Отдача этого двигателя составляет 204 л.с. Дизельная линейка представлена 1,6-литровым агрегатом мощностью 115 или 136 л.с.

Трансмиссия будет предложена механическая 6-ступенчатая или семиступенчатая роботизированная с двумя сцеплениями. Привод для Kia XCeed предусмотрен только передний.

В Европе Kia XCeed в продаже появится в третьем квартале 2019 года, а о появлении новинки в РФ пока ничего не сообщается.