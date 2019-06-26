Стало известно, на автомобилях каких марок ездят россияне

Российские аналитики из «Автостат» опубликовали результаты нового исследования, сообщив, автомобили каких марок наиболее распространенные в автопарке РФ.

Как сообщили специалисты агентства, по состоянию на начало текущего года в автомобильном парке России насчитывается 43,5 млн легковых автомобилей.

Чаще всего россияне ездят на автомобилях марки Лада, которых насчитали почти 14 млн экземпляров. Это означает, что на Ладах ездит каждый третий автовладелец.

На втором месте оказались машины марки Тойота, которые занимают 8,7% доли автопарка или 3,8 млн единиц, причем половина из них имеет расположение руля справа. В тройке лидеров располагается марка Nissan с парком 2,07 млн ед.

Из них 526 тыс. штук – праворульные. На четвертой позиции находится Hyundai (2,05 млн шт.) и KIA (1,9 млн шт.).

В десятке самых распространенных автомобилей оказались: Renault (1,8 млн ед.), Chevrolet (1,66 млн ед.), Volkswagen (1,61 млн ед.), Ford (1,39 млн ед.) и Mitsubishi (1,17 млн ед.).