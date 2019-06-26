В Сети появились первые подробности о новом поколении популярной в России модели LADA Granta.

Первые данные об изменениях в модели следующей генерации оказались в распоряжении портала «Колеса.ру».

Сообщается, что вазовцы уже ведут разработку новой платформы. Последняя позволит расширить моторную гамму.

К тому же силовые установки будут доступны с новой трансмиссией. Как сообщают журналисты, новое поколение LADA Granta обзаведётся вариатором.

Несмотря на смену поколений, автомобиль планируют оставить в той же ценовой категории, к которой относится и актуальная версия.

Сейчас седан с автоматической коробкой передач и 106-сильным двигателем предлагается для покупки за 536 500 рублей.