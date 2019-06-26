Mercedes-Benz Sprinter и Vito получили специальные версии в РФ

Фургон и микроавтобус немецкой марки на российском рынке будут доступны в специальных комплектациях.

Так, для Mercedes-Benz Vito Life в специальной версии будет доступен с полным приводом, восьмиместным салоном и 190-сильным дизельным двигателем.

В списке оснащенности такого микроавтобуса предложат климат-контроль Thermotronik, накладки на пороги, 19-дюймовые колесные диски, рейлинги на крыше, две сдвижные двери с электроприводом, а также активный парковочный ассистент.

Оценили такую версию в 4 860 000 рублей, причем в ней уже предлагается сертификат на четыре плановых ТО. Что касается фургона, то его версию получила название Mercedes-Benz Sprinter Limited Edition.

В ней автомобиль предложат с дизельным 114-сильным мотором, работающим в паре с шестискоростной механикой. Система привода будет на переднюю или заднюю ось.

В особой версии также будет расширен список оборудования, а еще в ней предлагают специальную подвеску для плохих дорог, систему стабилизации при боковом ветре и усиленный передний мост. Такой вариант оценили от 2 499 000 рублей.