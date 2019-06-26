Еще в конце мая было известно, что на российском рынке вскоре появится новый Changan CS35.
Названа российская стоимость нового Changan CS35
26.06.2019 10:52
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Тогда же стало известно, что кроссовер будет предлагаться в двух комплектациях с одним двигателем.
Модель проходила все необходимые сертификационные тесты, а сегодня сайту российским журналистам удалось выяснить, во сколько компания оценила новый Changan CS35, получивший приставку к названию Plus.
Длина этого кроссовера составит 4 335 мм, а расстояние между осями будет 2 600 мм. В минимальной комплектации новинка будет доступна по цене от 900 тысяч рублей.
Старт продаж кроссовера запланирован на осень этого года. Официальные цены будут объявлены ближе к старту продаж.
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