Представили электрокар Lightyear One с запасом хода 725 км

Стартап из Нидерландов представил электромобиль с названием One, способный питаться не только от домашней розетки, но и от солнечного света.

Пока электрокар существует только в качестве концепта, но в случае успешности проекта его отправят в серию. Как рассказали разработчики, запас хода автомобиля составляет 725 км по циклу WLTP.

Столь высокого показателя удалось добиться за счет особой формы кузова и легкой конструкции. Солнечные панели нас положили на крыше и на передней части кузова.

Общая их площадь составила пять метров. Есть в электрокаре еще комплект батарей, которые способны обеспечить запас хода до 400 км.

В серийное производство новинку планируют запустить в 2021 году, а пока она предлагается для заказа по цене от 149 тыс. евро. Уже на момент написания новости Lightyear поступило 100 заявок.