Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет новый Atlas

Китайская компания Geely рассекретила обновленную версию своего кроссовера Boyue. Такое название автомобиль носит в Китае, тогда как в России эта модель известна как Atlas.



После обновления кроссовер получил приставку к названию Pro, а также он отличается от предшественника в экстерьере.

Для модели предлагают полностью новое оформление передней части, где появилась увеличенная решетка радиатора, измененная форма капота и иная оптика.

В салоне теперь будет другая цифровая приборная панель, а селектор трансмиссии уменьшился. Также в новый Geely Boyue Pro установили модернизированную информационно-развлекательную систему.

К тому же в компании анонсировали для клиентов специальные смарт-часы, позволяющие управлять некоторые функциями.

Линейка двигателей представлена турбированным 1,8-литровоым двигателем и новым 1,5-литровым агрегатом. Последний разрабатывался совместно со специалистами шведской компании Volvo.

В качестве трансмиссии будет выступать 7-скоростной робот и 6-ступенчатая механическая КП. О сроках выхода Geely Boyue Pro на рынок и стоимости будет объявлено дополнительно.