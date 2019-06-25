BMW показал концепт-кар BMW Vision M NEXT

BMW на конференции в Мюнхене показала свой новый концепт Vision M Next, который отражает новую философию компании и приблизительно дает понять, как будет выглядеть новое поколение BMW i8.

BMW Vision M Next отражает основы будущих моделей марки, которые будут строиться из принципов — дизайн, автономное управление, возможность взаимодействия с другими устройствами, электрификация и доступность различных сервисов.

То есть в компании в будущем намерены не только продавать машины, но и разрабатывать для них сервисы.

Что касается BMW Vision M Next, то он внешне похож на i8, но в концепте применили узкие фары, радиаторной решетку с лазерной гравировкой и двери типа «крыло бабочки».



В движение концептуальный автомобиль приводится гибридной силовой установкой на основе 2,0-литрового турбомотора, который работает с двумя электрическими двигателями по одному на каждой оси.

Суммарная отдача силового агрегата BMW Vision M Next составляет 600 л.с. Заявлено, что до первой «сотни» машина разгоняется за 3 сек, а максимальная скорость составляет 300 км/ч. За счет только электрической тяги Vision M Next способен проехать 100 км.