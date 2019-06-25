Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) рассказал об опасных системах, предлагаемых в автомобилях.
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителю
В частности, названные опасные системы, по мнению экспертов являются таковыми не в прямом смысле.
Как говорят специалисты IIHS, есть системы помощи водителю, которые носят неоднозначное название, да и в целом могут быть непонятными для водителя.
Именно поэтому их и назвали опасными, а в списке таковых оказался Tesla Autopilot. Опрос показал, что более половины водителей уверены, что с такой системой нет необходимости держать руки на руле и контролировать движения авто.
К тому же владельцы автомобилей с Tesla Autopilot уверены, что он позволяет отвлекаться от управления и даже немного вздремнуть.
Но на самом деле это просто помощник, с которым руки на руле держать нужно обязательно и не отвлекаться от вождения, в связи с тем, что это не полноценный автопилот, как предполагает название.
Подобная ситуация происходит и с функцией Super Cruise от американской компании Cadillac. Но в данном случае, о том, что с ней нужно держать руки на рулевом колесе знают около трети владельцев авто.
Также опасной системой признали Drive Pilot, позволяющей Mercedes-Benz E-класса последнего поколения самостоятельно следить за движением едущего впереди автомобиля и изменять скорость.
Но очень часто водители при активированном адаптивном круиз-контролем с функцией Drive Pilot теряются, когда едущий впереди автомобиль резко поворачивает и съезжает с дороги.
В институте говорят, что автопроизводителям следует давать такие названия системам, которые не будут создавать ложные ожидания.