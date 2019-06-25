IIHS назвал самые опасные системы помощи водителю

В частности, названные опасные системы, по мнению экспертов являются таковыми не в прямом смысле.

Как говорят специалисты IIHS, есть системы помощи водителю, которые носят неоднозначное название, да и в целом могут быть непонятными для водителя.

Именно поэтому их и назвали опасными, а в списке таковых оказался Tesla Autopilot. Опрос показал, что более половины водителей уверены, что с такой системой нет необходимости держать руки на руле и контролировать движения авто.

К тому же владельцы автомобилей с Tesla Autopilot уверены, что он позволяет отвлекаться от управления и даже немного вздремнуть.

Но на самом деле это просто помощник, с которым руки на руле держать нужно обязательно и не отвлекаться от вождения, в связи с тем, что это не полноценный автопилот, как предполагает название.

Подобная ситуация происходит и с функцией Super Cruise от американской компании Cadillac. Но в данном случае, о том, что с ней нужно держать руки на рулевом колесе знают около трети владельцев авто.

Также опасной системой признали Drive Pilot, позволяющей Mercedes-Benz E-класса последнего поколения самостоятельно следить за движением едущего впереди автомобиля и изменять скорость.

Но очень часто водители при активированном адаптивном круиз-контролем с функцией Drive Pilot теряются, когда едущий впереди автомобиль резко поворачивает и съезжает с дороги.

В институте говорят, что автопроизводителям следует давать такие названия системам, которые не будут создавать ложные ожидания.