Агентство «Auto-Dealer-СПб» опубликовало данные по объёмам выпуска автомобилей на петербургских заводах по итогам мая 2019 года.

В отчетный период на предприятиях собрали29 тысяч автомобилей Hyundai, Nissan и Toyota. Этот результат оказался на 9% ниже.

Также аналитики констатируют, что производство автомобилей в Петербурге упало впервые за 14 месяцев. При этом за период с начала этого года все еще сохраняется положительная динамика.

За пять месяцев этого года Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 158,3 тыс. машин, что на четыре процента больше.

Как говорят в агентстве, снижение объёмов производства авто в мае объясняется тем, что в сравнении с прошлым годом было на два выходных больше.