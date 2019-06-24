Агентство «Auto-Dealer-СПб» опубликовало данные по объёмам выпуска автомобилей на петербургских заводах по итогам мая 2019 года.
Производство автомобилей в Петербурге упало впервые за 14 месяцев
24.06.2019 18:33
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В отчетный период на предприятиях собрали29 тысяч автомобилей Hyundai, Nissan и Toyota. Этот результат оказался на 9% ниже.
Также аналитики констатируют, что производство автомобилей в Петербурге упало впервые за 14 месяцев. При этом за период с начала этого года все еще сохраняется положительная динамика.
За пять месяцев этого года Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 158,3 тыс. машин, что на четыре процента больше.
Как говорят в агентстве, снижение объёмов производства авто в мае объясняется тем, что в сравнении с прошлым годом было на два выходных больше.
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