К слову второе поколение этого кроссовера ни в Индии, ни в России не предлагается, тем не менее его разрабатывает индийское подразделение.

Этот факт вовсе не означает, что Renault Duster новой генерации не появится на европейском рынке. Недавно местные СМИ распространили первые подробности о проекте.

Так, например, стало известно, что новый Renault Duster лишится дизельных двигателей, что связано с новыми экологическими стандартами.

Помимо этого, модель будет доступна с бензиновыми моторами и гибридными установками. Выход кроссовера запланирован на 2023 год, а его серийную сборку наладят на предприятии в Бразилии, Индонезии, Колумбии и даже в списке присутствует Россия.