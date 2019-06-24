Американская компания показала видеотизер своего нового кроссовера, который в модельном ряду компании займет место между EcoSport и Kuga.
Ford объявил дату премьеры нового кроссовера Ford Puma
24.06.2019 17:53
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Новая модель получит название Puma и официально ее представят уже 26 июля. Известно, что Ford Puma получит гибридную силовую установку, созданную на литровом моторе со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.
Отдача гибридной установки составит 155 л.с. Производство Ford Puma будет налажено в румынской Крайове. На европейском рынке машина будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.
Noul Ford PumaPremiera pe 26 iunie
Gepostet von Ford Romania am Montag, 24. Juni 2019
Новый кроссовер Ford Puma показали на рендерных изображениях
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