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Ford объявил дату премьеры нового кроссовера Ford Puma

Новости
24.06.2019 17:53
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Американская компания показала видеотизер своего нового кроссовера, который в модельном ряду компании займет место между EcoSport и Kuga.

Новая модель получит название Puma и официально ее представят уже 26 июля. Известно, что Ford Puma получит гибридную силовую установку, созданную на литровом моторе со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.

Отдача гибридной установки составит 155 л.с. Производство Ford Puma будет налажено в румынской Крайове. На европейском рынке машина будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.

Noul Ford Puma

Noul Ford PumaPremiera pe 26 iunie

Gepostet von Ford Romania am Montag, 24. Juni 2019

Новый кроссовер Ford Puma показали на рендерных изображениях

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