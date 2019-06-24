Ford объявил дату премьеры нового кроссовера Ford Puma

Американская компания показала видеотизер своего нового кроссовера, который в модельном ряду компании займет место между EcoSport и Kuga.

Новая модель получит название Puma и официально ее представят уже 26 июля. Известно, что Ford Puma получит гибридную силовую установку, созданную на литровом моторе со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью.

Отдача гибридной установки составит 155 л.с. Производство Ford Puma будет налажено в румынской Крайове. На европейском рынке машина будет конкурировать с Volkswagen T-Roc.