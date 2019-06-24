Стартовали продажи нового Geely Emgrand GL с двигателем от Volvo

Geely в Китае начала продажи обновленного седана Emgrand GL, который теперь предлагается с мотором от компании Volvo.

Китайский автопроизводитель провел второй рестайлинг для седана Emgrand GL. В нем основные изменения коснулись технической части.

Самое главное изменение в седане произошло под капотом. Теперь машину можно заказать с 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и 255 Нм крутящего момента.

Такой двигатель устанавливается на популярном кроссовере Volvo XC40. Трансмиссия в Geely Emgrand GL с новым агрегатом устанавливается только семискоростная роботизированная с двумя сцеплениями.



В Китае также есть возможность заказать Emgrand GL с гибридной силовой установкой, которая основана на том же моторе от Volvo и имеет стартер-генератор на 48 вольт с блоком батарей. Суммарная мощность силовой установки Geely Emgrand GL MHEV составляет 190 л.с. и 300 Нм.



Автопроизводитель также предлагает «четырехдверку» с 1,4-литровым 133-сильным бензиновым двигателем и полноценный подзаряжаемый гибрид с 258-сильной отдачей.

Новая версия Emgrand GL с ДВС от шведской компании оценена от 104 800 юаней, что в пересчете около 1 млн рублей.