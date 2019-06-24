Citroen откажется от производства кроссовера Citroen C4 Cactus

В компании Citroen отказались от модели C4 Cactus и решили не создавать для него преемника. На рынке этот кроссовер будет представлен до тех пор, пока не него будет спрос.



Как рассказали представители компании, ранее следующее поколение для Citroen C4 Cactus планировали в 2021 году, но было принято решение отказаться от проекта.

Вместо этого производитель ведет разработку нового автомобиля, который на рынке составит конкуренцию таким моделям как Volkswagen Golf и Ford Focus.

Что касается C4 Cactus, то его производство может быть прекращено уже в 2021 году. Напомним, что этот кроссовер выпускается с 2014 года, а в конце 2017 года он получил обновление.