Гоночный Renault Clio представили в трёх версиях

Renault рассказала про спортивные версии нового поколения Clio RS. Французский автопроизводитель подготовил три версии хэтчбека — Clio Cup, Clio Rally и Clio RX. Первый создан для кольцевых гонок, а два других для ралли-кросса.

По заявлению производителя при соответствующем наборе комплектующих одну версию можно конвертировать в другую.

Все модификации отличаются между собой аэродинамическим обвесом и настройками подвески. Силовой агрегат у Clio RS один, и это 1,3-литровый TCe с турбокомпрессором Garrett.

В зависимости от настроек отдача мотора может быть от 170 до 180 л.с. Трансмиссия у машин 5-ступенчатая секвентальная со сцеплением Sachs и самоблокирующимся дифференциалом ZF.

Renault Clio RS основан на базе серийной версии Clio RS Line. В машинах установлен каркас безопасности одобренный FIA.

Также все версии получат ручной тормоз с гидравлическим приводом и амортизаторы Bos Suspension.

Renault Clio Cup, Clio Rally и Clio RX станут доступны для заказа в октябре 2019 года, но допуск на трассы новинки получат только в 2020 году.