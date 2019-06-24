Mazda отзывает в России более 900 автомобилей Mazda 6 и CX-5

Об отзывной кампании 24 июня проинформировал Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Mazda отзывает в России почти 1000 автомобилей модели Mazda 6 и Mazda CX-5.

Отзывными стали 938 автомобилей, которые были проданы на российском рынке в период с апреля 2013 года по август прошлого года.

На сервис отправляют транспортные средства, оборудованные дизельным двигателем, где заслонка впускного клапана в закрытом положении может застревать по причине скопившегося нагара.

Это приводит к тому, что происходит некорректное изменение программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.

Такая проблема может привести в худшем случае в остановке двигателя. В рамках отзыва в автомобилях проведут проверку и при необходимости замену заслонки впускного клапана.