Об отзывной кампании 24 июня проинформировал Росстандарт. В сообщении ведомства говорится, что Mazda отзывает в России почти 1000 автомобилей модели Mazda 6 и Mazda CX-5.
Mazda отзывает в России более 900 автомобилей Mazda 6 и CX-5
24.06.2019 17:09
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Отзывными стали 938 автомобилей, которые были проданы на российском рынке в период с апреля 2013 года по август прошлого года.
На сервис отправляют транспортные средства, оборудованные дизельным двигателем, где заслонка впускного клапана в закрытом положении может застревать по причине скопившегося нагара.
Это приводит к тому, что происходит некорректное изменение программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Такая проблема может привести в худшем случае в остановке двигателя. В рамках отзыва в автомобилях проведут проверку и при необходимости замену заслонки впускного клапана.
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