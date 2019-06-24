«Заряженный» Mini John Cooper Works GP показали на Нюрбургринге

Эта модель пока продемонстрирована публике в камуфляжной пленке, но вот технические возможности машины были продемонстированы полностью.

Хэтчбек смог проехать круг «Северной петли» быстрее предшественника. Если прошлая версия проехала круг за 8 минут и 23 секунды, то новой модели на это потребовалось менее восьми минут.

Mini John Cooper Works GP поступит в продажу в 2020 году, причем это будет ограниченная версия, которую выпустят в количестве 3000 экземпляров.

Хэтчбек будет оснащен турбированным четырехцилиндровым мотором мощностью более 300 л.с.

Характеристики ДВС в компании пока не раскрывают, но было сказано, что это самый мощный двигатель, который когда-либо устанавливался на серийные модели Mini.