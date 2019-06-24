Британская компания на открытие гонки «24 часа Нюрбургринга» показала свой новый «заряженный» хэтчбек John Cooper Works GP.
«Заряженный» Mini John Cooper Works GP показали на Нюрбургринге
Эта модель пока продемонстрирована публике в камуфляжной пленке, но вот технические возможности машины были продемонстированы полностью.
Хэтчбек смог проехать круг «Северной петли» быстрее предшественника. Если прошлая версия проехала круг за 8 минут и 23 секунды, то новой модели на это потребовалось менее восьми минут.
Mini John Cooper Works GP поступит в продажу в 2020 году, причем это будет ограниченная версия, которую выпустят в количестве 3000 экземпляров.
Хэтчбек будет оснащен турбированным четырехцилиндровым мотором мощностью более 300 л.с.
Характеристики ДВС в компании пока не раскрывают, но было сказано, что это самый мощный двигатель, который когда-либо устанавливался на серийные модели Mini.
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