Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

Специалисты «Авто.ру» рассказали, где в России продают самые дороги и дешевые подержанные автомобили.

На основании проведенного исследования эксперты назвали регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями и оказалось, что им является Курганская области. На вторичном рынке этого региона автомобили имеют среднюю стоимость 313,2 тыс. рублей.

На втором месте располагается Алтай, где средняя цена подержанной машины составляет 313,4 тыс. рублей. В первой пятерке оказались: Новгородская и Псковская обл., а также Кабардино-Балкарская Республика.

Тут средняя стоимость легковушек составляет 336 100, 339 200 и 343 300 рублей.

Самые дорогие авто с пробегом предлагаются в Сахалинской области — 725,1 тыс., Москва и Подмосковье – 700 тыс., Приморский край — 645,4 тыс., Чукотский автономный Округ — 627,3 тыс. и Санкт-Петербург с Ленинградской областью — 601,4 тыс. рублей.