Такую версию компания может разработать для индийского рынка. Как пишут местные СМИ, на рынке был анонсирован новый Kia Sportage.
Kia может выпустить трехрядный кроссовер Kia Sportage
24.06.2019 08:15
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При этом журналистам удалось выяснить, что на индийский рынок компания выведет именно семиместную версию Kia Sportage.
Впрочем, это не удивительно, ведь Kia Sportage на некоторых рынках представлен в разных вариантах.
Например, для Китая этот кроссовер предлагает под названием Kia KX5, а его внешность и список оснащенности серьезно отличается от глобального кроссовера.
Что касается трехрядного Kia Sportage, то пока о нем подробностей не раскрывают.
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