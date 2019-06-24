Kia может выпустить трехрядный кроссовер Kia Sportage

Такую версию компания может разработать для индийского рынка. Как пишут местные СМИ, на рынке был анонсирован новый Kia Sportage.

При этом журналистам удалось выяснить, что на индийский рынок компания выведет именно семиместную версию Kia Sportage.

Впрочем, это не удивительно, ведь Kia Sportage на некоторых рынках представлен в разных вариантах.

Например, для Китая этот кроссовер предлагает под названием Kia KX5, а его внешность и список оснащенности серьезно отличается от глобального кроссовера.

Что касается трехрядного Kia Sportage, то пока о нем подробностей не раскрывают.