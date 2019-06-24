Как менялась цена на Kia Rio за последние 2 года

Специалисты сайта «Цена Авто» проанализировали изменение стоимости седана KIA Rio за последние два года.

Один из самых востребованных автомобилей за отчетный период прибавил в цене более 100 тысяч рублей.

В частности с июня 2017 года цена на седан KIA Rio в РФ выросла на 104 тысячи рублей.

Сейчас в минимальной комплектации автомобиль предлагается за 754 900 рублей, а самый дорогой вариант модели оценен в 1 074 900 рублей.

В минимальной комплектации автомобиля предлагается система Эра Глонасс, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, колесные диски размером 15 дюймов, системы ABS, ESC, ассистент при трогании на подъёме, а также датчики давления в шинах и другое