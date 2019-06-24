В компании KIA рассказали, что в прошлом месяце наблюдался рост продаж подержанных автомобилей в рамках программы «KIA Уверен».

В России продажи машин KIA с пробегом в мае выросли на 16% и составили 642 ед. За период с начала года дилеры в рамках такой программы реализовали уже 3 015 авто.

Сейчас на территории РФ работает 105 официальных дилеров, предлагающих машины с пробегов по программе «KIA Уверен».

Для покупки предлагают только автомобили с пробегом до 120 тыс. километров и возрастом не более четырех лет. По программе предлагают только официально ввезенные KIA.