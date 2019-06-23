Volkswagen выпустил новые фургоны для полицейских

В мае немецкая компания показывала полицейский фургон Crafter для борьбы с беспорядками , а теперь автопроизводитель разработал для спецслужб новые версии на базе фургонов Caddy и Transporter.

Volkswagen Caddy стал машиной для перевозки служебных собак. Машину оборудовали съёмным отсеком для четвероногих. Эту съёмную секцию оборудовали всем необходимым для комфортной перевозки животных.

В блоке для собак предусмотрена система контроля температуры с кондиционером. Управление кондиционером для собак находится у водителя.

В случае повышения или понижения температуры в отсеке водитель получит уведомление и может отрегулировать температуру до комфортной, не отвлекаясь от управления.



Разработкой полицейского Caddy занималось британское ателье PressFab Evo. Модель получила светодиодную «мигалку» на крыше, цветографическую схему на кузове и синие стробоскопы в радиаторной решетке.

Под капотом полицейского фургона Crafter установлен 2,0-литровый дизельный ДВС с 148-сильной отдачей.

Volkswagen еще показал Transporter, который уже рассчитан на перевозку задержанных. Эта версия оснащена камерой для заключенных под стражу с жесткими сиденьями, громкоговорителем, мощной сиреной и стробоскопическими фонарями в радиаторной решетке.