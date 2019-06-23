Использование мотокосы

Мотокоса представляет собой оснащенный бензиновым или электрическим мотором ручной инструмент, применяемый для косьбы травы и сорняков. Стебли растений срезаются рабочим ножом, получающим крутящий момент от мотора при помощи механизма, размещенного в штанге устройства.

Способы использования мотокосы

Мотокоса – это усовершенствованный вариант ручной косы, повсеместно использовавшейся в течение многих столетий. Разумеется, стоимость моторизированного инструмента намного больше стоимости обычной косы, зато он обладает множеством преимуществ. Главное из них состоит в наличии возможности срезать гораздо более толстые стебли по сравнению с простой косой. Мотокоса не требует сильного размаха, благодаря чему мышцы рук и спины освобождены от большой нагрузки. И хотя мотокосы имеют немалый вес, они фиксируются с использованием наплечного ремня, за счет чего обеспечиваются равномерное распределение нагрузки на мышцы и минимизация усталости.

Установив насадки на мотокосу, можно скашивать с ее помощью:

траву на газонах;

злаковые культуры;

сорняки;

люцерну;

ветки кустов;

тонкие корневые побеги деревьев.

Оснастка для мотокосы

Комплектация мотокосы разнообразной оснасткой обеспечивает возможность ее адаптации под определенные задачи. В качестве такой оснастки используются следующие виды насадок:

Нож. Это наиболее распространенная насадка. Он имеет две, три или четыре выступающие острые кромки, выполняющие рез.

Пильный диск, рассчитанный на число оборотов мотокос. Он используется для подрезки тонких корневых побегов деревьев.

Леска. С ее помощью косится нежная газонная трава. Леска просто перебивает ее стебли. Она почти не цепляет и не вырывает землю, так что после завершения работы газон имеет аккуратный вид.

Культиватор. Это небольшое приспособление используется для борьбы с сорными растениями. Рабочие ножи культиватора вспахивают грунт, уничтожая корни сорняков.

Ножницы. С их помощью выполняется быстрое и высококачественное подстригание кустов. Это гораздо удобнее, чем использование простых ручных ножниц для веток.

Нельзя сказать, что использование мотокосы дает возможность выполнить колоссальный объем работы без наличия определенных навыков. Однако она значительно облегчает косьбу. Помимо того, ее рабочий диск не требует столь частой заточки, как обычная коса. С применением острого рабочего диска можно выкосить площадь до двадцати соток без выполнения повторной заточки.