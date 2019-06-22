Кроссовер Audi SQ8 оснастили дизельным двигателем

В компании Audi рассекретили новую версию своего кроссовера Q8. Новинка получила название Audi SQ8 и является спортивной модификацией для которой предложат дизельный двигатель.

Речь идет о силовой установке с ДВС объёмом четыре литра, оснащенной двойным турбонаддувом и стартер-генератором.

Мощность установки составляет 435 лошадиных сил. Показатель крутящего момента равен 900 Нм. В качестве трансмиссии предлагается восьмискоростной автомат, работающий с полноприводной системой.

Для разгона кроссоверу в дизельной версии потребуется 4,8 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

Audi SQ8 спортивной версии отличается четырьмя патрубками выхлопной системы, 21-дюймовыми колесными дисками, логотипами, а в салоне будет отделка кожей. К тому же в кроссовере имеются карбоновые тормоза, адаптивная пневмоподвеска и другое.