Nissan выпустил электрический фургон для мороженого

Фургон японская компания представила в качестве концепта, а его создание было приурочено ко «Дню чистого воздуха» в Великобритании.



Дело в том, что большая часть фургонов по продаже мороженного, имеют дизельные силовые установки. Они же обеспечивают работу холодильной установки.

В связи с постоянной работой дизеля вокруг фургона скапливается немало выхлопных газов. Британские власти даже рассматривают возможность запретить такие фургоны или обложить их дополнительными налогами.

Компания Nissan пошла другим путем и предложила электрический фургон для мороженого. Такой автомобиль пока существует в качестве прототипа, но не исключено, что их разработка окажется востребованной и фургон станет серийным.

Концепт носит название Nissan e-NV200 Ice Cream Van, а создавали его на платформе электрокара e-NV200. В новинке предлагают аккумулятор на 40 40 кВт•ч для электрофора и отдельный блок литий-ионных батарей системы ROAM.

Такой фургон способен проехать до 200 км на одной подзарядке, а блоки ROAM могут генерировать пиковую мощность до 1 кВт.

Для зарядки последних потребуется около часа, к тому же они могут питаться и от солнечных батарей, расположенных на крыше.