Как сообщает «Автостат», бренд Toyota в отчетный период реализовал 7 880 автомобилей, что оказалось на 9 процентов меньше, чем годом ранее.

За период с начала года объёмы продаж составили 37 954 ед., а доля компании на рынке составила 5,6%, что на 0,1 п.п. больше.

Toyota RAV4 в мае стал бестселлером марки на рынке РФ, который разошелся тиражом в количестве 2 519 экземпляров, улучшив результате на 18%.

Бизнес-седан Camry показал отрицательную динамику на 6% и оказался на втором месте среди самых востребованных моделей бренда. Его объёмы продаж по итогам мая составили 2 454 ед.