Современные способы защиты автомобиля от угона

Угон автомобилей, если быть откровенным, является очень прибыльным делом в криминальном мире. если не удастся продать машину целиком, можно пустить ее на запчасти. Поэтому, даже проверки авто по VINи документам не останавливают угонщиков. С каждым днем их способы становятся все изощреннее. Да и техническое оснащение – самое современное. Поэтому автовладельцам всегда нужно быть начеку и позаботиться о защите автомобиля.Способов огромное количество. Знать о том как защитить автомобиль от угона можно на сайте https://www.zashitaotugona.com.ua/. Можно использовать не один, а сразу несколько способов.

Почему так важно защитить авто от угона?

Не у всех есть КАСКО, где в списке страховых случаев есть пункт: угон. Если оформлять страховку, стоимость ее будет немаленькой. Кроме того, даже при возникновении страхового случае, придется потратить много сил, времени и нервов, чтобы доказать, что это был угон. Лучше перестраховаться и защитить себя от таких проблем и головной боли. Угнать машину могут откуда угодно. Это может быть:

стоянка

открытая парковка

из двора дома

из гаража

прямо на трассе, например, если человек вышел на пару минут купить что-то и т. д.

Современные способы защиты авто от угона

Их достаточно большое количество. Можно использовать что-то одно, либо комбинировать сразу несколько. Наиболее популярными являются следующие способы защиты:

Механическая. Блокиратор КПП, педалей или рулевого колеса. Приобрести их можно как в магазинах с автозапчастями, так и через интернет с доставкой. Подходит именно для тех случаев, когда автомобиль оставляется на короткое время. Конечно, опытных угонщиков такие методы не остановят, но мелкие воришки испугаются. Это еще и некоторое психологическое воздействия на злоумышленника, дающее понять ему, что машина защищена.

Сигнализация. Даже самая дорогая сигнализация не может дать 100%-ю гарантию. Лучше выбрать современную систему, которая не только «пищит», но и блокирует рабочие узлы автомобиля.

Секретки. Они могут быть как механическими, так и электронными. Есть модели, специально предназначенные для предотвращения угона. Есть секретки, которые защищают колеса авто, чтобы злоумышленники их не сняли.

Иммобилайзер. Данное устройство тоже размыкает электрические сети. И в случае нештатной ситуации, автомобиль невозможно завести из-за такой защиты.

Эффективнее использовать сразу несколько видов защиты, что увеличит шансы того, что машину никто не сможет угнать.