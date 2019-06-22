Детейлинг в деталях – антигравийная защита

Любому опытному автомобилисту хорошо известно, что наружное покрытие кузова довольно быстро изнашивается под действием разнообразных отрицательных внешних факторов, включая удары мелких камней. Решить эту проблему можно путем обращения в детейлинг-центр, специалисты которого обеспечат защиту авто при помощи антигравийных составов.

Особенности антигравийных составов

Разные производители предлагают антигравийные покрытия разного качества, состоящие из разных компонентов. Качественная современная антигравийная защита не содержит битума и характеризуется следующими свойствами:

высокая устойчивость к ударам небольших камней;

эффективная защита от коррозионных процессов;

способность понижать шум;

способность уменьшать вибрирование;

устойчивость к неагрессивным солям и кислотам;

обеспечение защиты от воздействия машинного масла, бензина и воды.

Подготовка поверхности кузова

Перед тем как наносить антигравийное покрытие на поверхность кузова, ее необходимо правильно подготовить. Для избавления от ржавчины лучше всего воспользоваться пескоструйным оборудованием, но можно обойтись и применением дрели с проволочными насадками. Поверхность кузова надо вымыть, старательно высушить и обезжирить. Перед нанесением антигравийного состава следует промазать шовным герметиком сварные швы и стыки при помощи кисти. Поверхности, которые не подлежат нанесению антигравийного покрытия, надо закрыть малярной лентой. В целом, подготовка поверхности осуществляется так же, как и под покраску.

Правила нанесения антигравийных составов

Баллон с антигравийным составом перед применением желательно поместить на несколько минут в ведро с горячей водой. Это увеличит текучесть состава. Затем баллон надо встряхнуть в течение трех минут. Нанесение антигравийного покрытия может осуществляться при помощи валика или кисти, однако наилучшим способом является использование специального пистолета с соплом диаметром четыре миллиметра и сжатого воздуха. Температура воздуха при нанесении антигравийного состава должна составлять от плюс десяти до плюс двадцати пяти градусов по Цельсию. Наносятся два- три слоя с пятиминутными перерывами между ними. После нанесения каждого слоя баллон надо встряхивать. Оптимальная толщина покрытия составляет один миллиметр.

При неправильном нанесении антигравийное покрытие нередко оказывается неравномерным и имеет поры. Для решения этой проблемы нужно нанести на него лак или краску.