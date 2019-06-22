Ремонт литых дисков

У колесных дисков имеется множество достоинств, однако есть и один серьезный изъян – подверженность деформации. После получения повреждений в ряде случаев вместо замены литого диска можно выполнить его ремонт.

Основные способы ремонта колесных дисков

Самостоятельно отремонтировать автомобильные диски невозможно. Для этого необходимо воспользоваться услугами специалистов СТО. Заказать услугу по ремонту литых дисков в Москве можно на сайте www.doktor-disk.ru. В зависимости от характера проблемы, профессионалы используют один из следующих способов ее решения:

Сварка аргоном. Этот способ используется при мелких сколах и трещинах. Он позволяет восстановить лишь внешний вид литого диска, а не его структуру.

Наплавка обода. Этот способ похож на аргоновую сварку. Сначала на диск наплавляется металл, а потом излишки металла удаляются. Такой ремонт носит косметический характер.

Рихтовка дисков. Этот способ заключается в «выстукивании» поврежденных участков диска, что является долгим и трудоемким делом.

Покраска дисков. Она позволяет защитить их от действия грязи, влаги и реагентов, используемых для обработки дорожного покрытия в зимнее время. Перед покраской имеющееся покрытие удаляется, после чего выполняется проверка на наличие статического дисбаланса с использованием спецоборудования.

Разновидности повреждений колесных дисков

Царапины, сколы и трещины на краске литых дисков образуются даже при аккуратном вождении. При попадании в яму либо при наезде на бордюр на высокой скорости на дисках появляются вмятины. Микроповреждения не приводят к немедленному разрушению диска. Однако за один-два года под воздействием агрессивных реагентов, используемых для обработки дорог, литые диски значительно деформируются, после чего ремонтировать их бесполезно даже с использованием современного специального оборудования. Колесные диски невозможно отремонтировать в следующих случаях:

наличие трещин большой глубины, длины и ширины;

значительное нарушение первоначальной формы;

наличие крупных сколов.

В европейских странах ремонт колесных дисков не производится, однако в России эта услуга является весьма востребованной, поскольку обходится в пять-десять раз дешевле приобретения новых дисков. При ремонте литых дисков большое значение имеет профессионализм специалиста, выполняющего данную работу. По этой причине к выбору мастерской для решения данной проблемы необходимо подходить очень тщательно.