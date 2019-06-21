Новый компактный седан Cadillac CT4 замечен без камуфляжа

Зарубежное издание Motor1 опубликовало шпионские снимки нового компактного седана Cadillac CT4. В этот раз машину на дорогах заметили без камуфляжа.

В новике в отличие от «заряженных» версий будет устанавливаться 2,0-литровый турбомотор мощностью 237 л.с. Предположительно седан будет комплектоваться восьмиступенчатой автоматической коробкой.

Внешне CT4 от CT4-V отличается отсутствием черных декоративных элементов и немного изменённым передним бампером.

Презентация Cadillac CT4 должна пройти в ближайшее время.



Напомним, Cadillac CT4-V оснастили 2,7-литровым турбомотором мощностью 324 л.с. при 500 Нм крутящего момента. Этот автомобиль пришел на смену Cadillac ATS.