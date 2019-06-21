Реклама нового электрокара Audi e-tron покорила весь мир

Audi на своем youtube-канале опубликовала новый рекламный ролик, созданный совместно с Sony Pictures Entertainment. В этот раз компания рекламирует электрический Audi e-tron GT, который в видео носит название проект 2025.

В трехминутном ролике показали один день жизни Питера Паркера, который со своим другом пришел на школьную «Научную выставку» показать свою разработку.

Но она оказалась неактуальной на фоне других проектов. Тогда Паркер позвонил в организацию «Щит» и попросил ему предоставить проект 2025, которым на самом деле является Audi e-tron GT.

Электрокар парни предоставили как собственную разработку, чем конечно и удивили жюри.