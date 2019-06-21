Составлен рейтинг самых популярных японских кроссоверов в РФ

Самые востребованные на российском рынке японские марки и модели кроссоверов были озвучены по результатам их продаж в мае.

Так, возглавляет рейтинг компания «Тойота», реализовавшая в мае 4 438 кроссоверов, что на 15% меньше. «Ниссан» оказался вторым в рейтинге с результатом 4 182 ед., а это на 23% меньше.

В тройке лидеров расположился бренд Mitsubishi (2634 ед., -15%). Четвертый и пятый результат показала Mazda (1558 кроссоверов, -22%) и Lexus (1392 ед., -30%).

Еще в списке присутствует Suzuki — 478 шт. (-5,55), а Subaru — 386 ед. (-7%), сообщает «АвтостатИнфо».

Если говорить о самых востребованных моделях японских кроссоверов, то в первой пятерке оказались Toyota RAV4, Nissan Qashqai, Mitsubishi Outlander, Mazda CX-5 и Nissan X-Trail.