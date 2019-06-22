JAC обновил компактный кроссовер JAC S3

JAC S3 уже давно продается на российском рынке, но китайская компания предлагает у нас версию 2014 года, которую сейчас можно купить по цене от 749 тыс. рублей.

В Китае данная модель получила очередное обновление и это несмотря на то, что предыдущее было в 2017 году, а перед этим JAC S3 в КНР обновляли в 2015 и 2016 годах.

Новое обновление стало самым масштабным, ведь «паркетник» получил полностью новый предок с «двухэтажной» оптикой.

Основная оптика расположена внизу, а выше размещены «поворотники» и ДХО. Сзади тоже внесли изменения и установлены новый бампер, а также фонари. Еще JAC S3 получил новую мультимедийную систему с 10-дюмовым экраном и панорамную крышу.



Технически кроссовер не изменился и под капотом устанавливается 1,5- или 1,6-литровые моторы мощностью 115 и 120 л.с. соответственно. Первый ДВС работает с механической коробкой, а второй с вариатором. Привод у модели только передний.

Цена на обновленный JAC S3 пока не озвучили. Продажи обновленной модели начнутся в следующем месяце.