Названы самые востребованные бизнес-седаны на рынке РФ

Рейтинг самых популярных автомобилей Е-сегмента на российском рынке был составлен на основании их продаж по итогам мая.

В отчетный период россияне приобрели 2 939 новых бизнес-седанов. Этот показатель в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался хуже на 4,6%.

Модель Toyota Camry остается самым востребованным бизнес-седаном на рынке РФ с результатом 2 304 ед., что больше на 2%.

С существенным отставанием на второй строчке расположился Mercedes-Benz E-Класс, который продемонстрировал отрицательную динамику на 3,7% до 492 проданных экземпляров. В тройке лидеров располагается BMW 5-Серии.

Его объёмы продаж выросли на 4,3% и составили 441 ед. Седан Lexus ES стал четвертым по объёмам продаж с результатом 146 штук, что на 78% больше.

В пятерке оказался KIA Stinger, который разошелся тиражом в количестве 110 экземпляров, улучшив результат на 10%.

В десятке самых востребованных бизнес-седанов оказались модели, чьи продажи не превышают 100 единиц — Skoda Superb (90 ед., -17%), Genesis G70 (87 шт.), Mercedes CLS-Класс (58 ед., 25,6%), Genesis G80 (43 ед., -82%) и Audi A6 (43 ед., -82%).