Российские аналитики рассказали, на какую сумму было реализовано электрокаров за период с января по май текущего года.
Стало известно, сколько россияне потратили на покупку электрокаров
21.06.2019 22:05
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По данным «АвтостатИнфо», в отчетный период на российском рынке было реализовано 93 электромобиля. Сумма с продаж этих электрокаров составила 551,5 млн рублей.
Больше всех получили дилеры Jaguar с продаж кроссоверов I-Pace. К слову этот электрический кроссовер является лидером в сегменте.
Объёмы продаж модели с начала года составили 59 экземпляров на сумму 368,5 млн рублей. С продажи 12 единиц Tesla X было выручено почти 100 млн рублей, а с 8 штук Tesla X – 59,5 млн рублей.
Еще россияне потратили 21 млн рублей на покупку электрокаров Nissan Leaf (11 шт.) и 2.85 млн на Renault Twizy (3 ед.).
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