Объявлены цены на новое поколение Mercedes-Benz GLS для России

Новое поколение Mercedes-Benz GLS показали на автосалоне в Нью-Йорке, который проходил весной 2019 года. Теперь немецкая компания раскрыла цены на новинку для России.

Самая доступная версия нового GLS с бензиновым мотором будет стоить от 7 100 000 рублей. Дизельный вариант обойдется немного дешевле — от 6 900 000 рублей.

Все комплектации кроссовера будут оснащены 9-ступенчатой автоматической коробкой и системой полного привода.

Mercedes-Benz GLS будет доступен в пяти комплектациях, где Premium и Luxury получили дизельный двигатель, а Premium Plus и Sport можно будет заказать и с бензиновым мотором. Самая топовая версия — First Class будет предлагаться с любым мотором.



Базовая версия премиального внедорожника укомплектована 19-дюймовыми колесными дисками, пневмоподвеской и семиместным салоном.

В самых дорогих версиях будет доступна подвеска First Class, пятизонная климатическая установка и вентиляция задних кресел.

В самой дорогой версии — GLS First Class будут установлены 23-дюймовые колесные диски и мультимедийный комплекс для задних пассажиров.



Mercedes-Benz GLS будут собирать в России, но только некоторые комплектации. Самая дорогая версия First Class будет поставляться из США, а ее стоимость составит 8 800 000 рублей.