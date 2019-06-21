Названы самые популярные модели российского авторынка

Самые продаваемые автомобили на российском рынке были названы по результатам их продаж в отчетный период январь-май 2019 года.



Как сообщают в агентстве «Автостат», за пять месяцев этого года россияне приобрели 677 570 новых легковушек.

Чаще всего на рынке продавались российские автомобили Lada Granta и Lada Vesta. Бестселлером российского рынка стала Гранта, которая разошлась тиражом в количестве 52,4 тыс. ед. Средняя стоимость автомобиля в отчетный период составила 522,2 тыс. рублей.

LADA Vesta стала второй самой популярной моделью российского авторынка с результатом 46,8 тыс. проданных экземпляров.

В данном случае средняя цена автомобиля составила 764,6 тыс. рублей. В тройке лидеров располагается иномарка и это KIA Rio.

Продажи этой модели составили 39 тыс. штук, а ее средняя цена – 754,9 тыс. рублей. В десятке самых продаваемых моделей оказались следующие автомобили:

Hyundai Creta (28 674 ед.),

Hyundai Solaris (24 687 ед.),

Volkswagen Polo (22 395 ед.),

Lada Largus (16 281 ед.),

Renault Duster (15 166 ед.),

Skoda Rapid (14 312 ед.),

Renault Logan (13 401 ед.).