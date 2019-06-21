Классический Ford Mustang превратили в электромобиль

Британская компания Charge Cars анонсировала электрокар, выполненный в стиле Ford Mustang 1967 года. Для разработки этого проекта были привлечены специалисты, ранее работавшие в McLaren, Jaguar Land Rover и команде Williams.

Charge Cars для создания своего электрокара сначала приобрела лицензию на использование дизайна оригинального Mustang.

Только после этого разрабатывалась тележка и силовой агрегат. Все подробности Charge Cars раскроет на Фестивале скорости в Гудвуде.

Пока известно, что электрический Mustang будет выпущен ограниченным тиражом — 499 ед. В каждой машине будет установлено четыре электрических двигателя суммарной мощностью 476 л.с. и 1200 Нм крутящего момента.

Такая силовая установка позволит разгоняться от 0 до 96 км/ч за 3,9 сек.

Про батарею пока ничего не известно, но в компании отметили, что ее хватить, чтобы на одном заряде проехать до 322 км.

На Mustang от Charge Cars уже можно оформить заказ. Электрокар оценили от 300 тысяч фунтов стерлингов. Первые поставки автомобилей компания планирует организовать в сентябре.