Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

На российском рынке подержанных автомобилей за 900 тысяч рублей предлагается большой выбор моделей с полным приводом.

Но есть очень достойные модели, на которые при выборе стоит обратить внимание, причем среди них и рамные внедорожники и кроссоверы с хорошими характеристиками.

ТОП подготовили журналисты издания «За рулём», и на первое место они поставили GREAT WALL HOVER H5.

До указанной суммы можно купить достаточно «свежий» автомобиль, причем эта модель комплектуется бензиновым мотором Mitsubishi 4G69 объёмом 2,4 литра агрегат и мощностью 136 л.с. Есть еще версии с дизельным двухлитровым ДВС, но лучше выбирать версию с бензиновым мотором.



Второе место у LAND ROVER FREELANDER второго поколения. Эта машина создавалась на прочной платформе с надежными узлами и агрегатами.

Британский внедорожник комплектуется дизельным мотором, разработанным концерном PSA. Такие ДВС устанавливали на коммерческие модели Ford и Peugeot.

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км.



Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов. Эта машина уже досказала свою надежность и в особом представлении не нуждается.

Японской компании удалось создать очень простой пикап, и на российском рынке до сих пор нет лучшего варианта чем MITSUBISHI L200.

Четвертое поколение MITSUBISHI L200 оснащено дизельным мотором P4 объёмом 2,5 литра мощностью 136 л.с.

Трансмиссия используется автоматическая 4-ступенчатая или пятиступенчатая механика. Привод в пикапе полный, а при выборе этого подержанного авто стоит выбирать вариант с трансмиссией Super Select.

Последнее место еще у одного представителя японского автопрома — MITSUBISHI PAJERO 2007–2008 годов.

Эта полноприводная модель уже хорошо известна россиянам. Она предлагается с бензиновыми V6 и дизельным мотором P4 объемом 3,2-литра, который может быть мощностью 165 или 190 л.с.

MITSUBISHI PAJERO четвертого поколения на подержанном рынке пользуется спросом, поэтому при покупке такой машины всегда можно быть уверенным, что в случае надобности она достаточно быстро будет продана.