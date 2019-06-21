«Ситимобил» переходит на использование двутопливных LADA Vesta CNG

В июне в Самарской области в сервис заказа такси поступили новые машины LADA Vesta CNG. Как сообщает «Ситимобил», они получили 50 новых двутопливных автомобилей, а в дальнейшем автопарк будет расширен до 200 ед. LADA Vesta CNG.

Напомним, LADA Vesta CNG использует в качестве топлива бензин и метан. На полных баках машина способна проехать более 1000 км.

В машине установлено оборудование, которое автоматически переключается с газа на бензин, если в газовом баллоне закончилось топливо. Также водитель может принудительно переключать вид топлива.

В дилерских центрах LADA Vesta CNG в базовой комплектации стоит от 674 900 рублей. В этой машине установлен баллон емкостью 90 л и в него можно заправить 18 кубометров газа.